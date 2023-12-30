شمس الكويتية: كنت حقيرة في مراهقتي!

تحدت الفنانة الكويتية شمس، الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، حول أسباب استضافتها، قائلة : “أنا هجيبلك أعلى ريتش النهارده”.

وتحدثت خلال حوارها مع الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، خلال برنامج “كل يوم” المذاع على قناة “ON” ، عن عام 2023، قائلة : “سنة سيئة، على جميع المستويات، اقتصاديًا وسياسيًا، ولا أرى أشياء إيجابية، إلا أن الناس عرفت أن ما يدار في العالم ليس جميعه صحيح”.

وأشارت الفنانة الكويتية شمس، أن أصلها سعودي، لكن حياتها ودراستها في دولة الكويت، مشيرة إلى أن والدتها تتمتع بشخصية قوية، وتعبت كثيرًا معها في فترة مراهقتها حيث كانت شخصيتها “حقيرة للغاية”، على حد قولها.

وأوضحت: أن ذكائها كان مرتفع في الصغر، وكانت أسرتها تطلق عليها لقب “دكتورة”، ولكنها كانت تحب “الموسيقى”، مشيرة أنها “تدلعت كثيرًا”، وكانت شخصيتها قوية من الصغر، وكانت حريصة على أن لا ترتكب اخطاء.

الشروق نيوز