إصابة طبيبة وابنها صدمهما سيارة مسرعة بالطريق الزراعي

شهدت منطقة كوبري المعرض بطريق الزراعي “القاهرة _الاسكندرية” الزراعي بنطاق مدينة طنطا بمحافظة الغربية اليوم واقعة إصابة طبيبة وابنها بكسور متفرقة وسحجات بجسدهما إثر اصطدام سيارة ملاكي مسرعه بهما وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الضحايا إلي طوارىء مستشفي طنطا الجامعي لاسعافهما في حالة حرجة .

تعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان طنطا يفيد بوقوع حادث تصادم بمنطقة المعرض في نطاق مدينة طنطا، وأنباء عن وجود مصابين وتوقف الحركة المرورية.

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية وتم الدفع بسيارتي إسعاف لنقل الضحايا.

وافادت التحريات الأمنية بأنه تم إصابة هدى محمد رخا، طبيبة بشرية، وطفلها معاذ عمرو النفياوي، بكسور وسحجات وكدمات ونزيف بالبطن والمخ وحالتهم الصحية خطيرة صدمتهما سيارة تريلا مسرعة في أثناء عبورهما الطريق بمنطقة المعرض.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة .

صدى البلد