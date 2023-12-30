محمد عبد المنصف: نفسي محمد صلاح يختم مشواره بالزمالك

علق محمد عبد المنصف، مدرب حراس نادي الزمالك، على أهم صفقة يحلم بضمها مستقبلاً. وقال خلال تصريحات تلفزيونية مع الأعلامي مهيب عبد الهادي: “محمد صلاح ميوله للزمالك وعلى علاقة طيبة بلاعبيه، ونفسي يختم مشواره في الزمالك هينقل النادي لمكانة تانية”. وعن تفاصيل رغبته في ضم حارس جديد للفريق، قال خلال تصريحات تلفزيونية مع الأعلامي مهيب عبد الهادي: “طلبت من أحمد شوبير ضم مصطفى نجله للزمالك، ولكنه رد عليه بأن طلبه مستحيل لشدة تعلق نجله بالأهلي”. صدى البلد

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