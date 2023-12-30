شاهد بالفيديو.. قوات سلاح المدرعات تهنئ الشعب السوداني بالعيد 68 للإستقلال ويطمئنون ويبشرون بالنصر

هنأت قوات سلاح المدرعات الشعب السوداني بالعيد 68 للإستقلال وطمأنوا الشعب مبشرين بالنصر القريب مؤكدين على شعار جيش واحد شعب واحد. ويخوض الجيش السوداني حرباً ضد قوات الدعم السريع “المتمردة” منذ منتصف أبريل الماضي، وسط مساندة شعبية واسعة، واستجابة لنفرة القائد العام بالإعداد للوقوف إلى جانب القوات المسلحة. وأعلنت عدة ولايات سودانية جاهزيتها بالكامل لصد أي عدون محتمل. شاهد الفيديو: الخرطوم – “أخبار الخليج 365”

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