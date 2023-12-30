قطر “تبعث رسالة إيجابية” من حماس لإسرائيل بشأن مفاوضات الرهائن

نقل موقع “أكسيوس” الأميركي عن 3 مسؤولين إسرائيليين، قولهم إن “الوسطاء القطريين أبلغوا إسرائيل بموافقة حماس من حيث المبدأ”، على استئناف المحادثات بشأن اتفاق جديد لتأمين إطلاق سراح أكثر من 40 من المختطفين في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر.

وأوضح “أكسيوس”، السبت، أن “المسؤولين في إسرائيل يتعاملون مع الرسالة بحذر شديد، ويأملون في الحصول على توضيحات أكثر خلال نهاية الأسبوع، من أجل معرفة ما إذا كانت هناك جدية بالفعل” لدى الحركة الفلسطينية المدرجة على قوائم الإرهاب الأميركية.

وقال أحد المسؤولين الثلاثة الذين تحدثوا للموقع، إن الرسالة القطرية تظل مبدئية “لكنها إيجابية، لأنه لأول مرة منذ انتهاء الاتفاق السابق، تظهر حماس استعدادها للعودة مجددا إلى طاولة المفاوضات”، مضيفا: “تحركنا من درجة التجمد إلى البرودة الشديدة”.

وقتل أكثر من 21 ألف شخص، أغلبهم من النساء والأطفال، في قطاع غزة إثر العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع، وفق السلطات الصحية في غزة.

وبدأت تلك العمليات في أعقاب هجوم حماس (المدرجة على قوائم الإرهاب الأميركية) في السابع من أكتوبر، والذي أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص، أغلبهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال، واختطاف نحو 240 على يد الحركة الفلسطينية ونقلهم إلى قطاع غزة، وفق السلطات الإسرائيلية.

وأعلنت السلطات الإسرائيلية، الخميس، عن مقتل رهينة تحمل الجنسيتين الأميركية والإسرائيلية، محتجزة في غزة.

ونقلت وكالة فرانس برس عن تجمع نير عوز السكاني في جنوب إسرائيل، مقتل جوديث واينستاين حاغاي، متأثرة بجروحها التي أصيبت بها خلال هجوم السابع من أكتوبر، حيث “تم السماح الآن بإعلان مقتلها في هجوم السبت”.

وبالعودة إلى تقرير “أكسيوس”، قال أحد المسؤولين الإسرائيليين، إن بلاده “لم تتلق أي مقترح مفصّل، وتنتظر سماع المزيد من التفاصيل”، لكنه أضاف: “على أي حال، هناك فجوة كبيرة حتى الآن”.

وحاول “أكسيوس” التواصل مع ممثل قطري ومكتب رئاسة الوزراء في إسرائيل للحصول على تعليق حول الأمر، لكن لم يتلق ردا.

من جانبها، أعلنت مصر، الخميس، أنها طرحت إطارا لمقترح في سبيل إنهاء الصراع بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة، يتضمن 3 مراحل تنتهي بوقف إطلاق النار. وقالت إنها تنتظر الردود على الخطة، وفق ما نقلت وكالة رويترز.

وكانت مصادر أمنية مصرية قد قالت في وقت سابق لرويترز، إن المقترح يتضمن “وقف إطلاق النار على عدة مراحل مرتبطة معاً، تشمل إطلاق إسرائيل وحماس سراح محتجزين، كما أن فكرة إدارة غزة بعد الحرب تم طرحها”.

وسبق لوكالة رويترز أن نقلت عن مصدرين مصريين تفاصيل حول المقترح المقدم، والذي يتضمن اقتراح أن تتخلى حماس وحركة الجهاد الإسلامي عن السلطة في قطاع غزة، مقابل وقف دائم لإطلاق النار.

وأضافا أن مسؤولي حماس والجهاد رفضوا مثل هذا المقترح. ونفى مسؤولون من الحركتين علنا ما قاله المصدران.

وذكرت وكالة فرانس برس، الجمعة، أن وفدا من حماس يزور القاهرة لمناقشة المقترح المصري. ونقلت الوكالة عن مسؤول في الحركة أن الوفد سينقل إلى المصريين “رد الفصائل الفلسطينية الذي يتضمن عدة ملاحظات على خطتهم”.

وأضاف المسؤول أن هذه الملاحظات تتعلق خصوصا بـ”طرق عمليات التبادل المرتقبة، وبعدد الفلسطينيين الذين سيطلق سراحهم (من سجون إسرائيل) وبالحصول على ضمانات من أجل انسحاب عسكري إسرائيلي كامل من قطاع غزة”.

من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، خلال اجتماع، الخميس، في تل أبيب مع عائلات رهائن: “نحن على اتصال (مع الوسطاء) في هذه اللحظة. لا أستطيع تقديم مزيد من التفاصيل. نحن نعمل على إعادتهم جميعا. هذا هدفنا”.

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