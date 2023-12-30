“فيفا” يوقف مؤقتاً قواعده لوكلاء اللاعبين

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” اليوم السبت، تعليق العمل بقواعده الجديدة المتعلقة بوكلاء اللاعبين عالمياً، لحين صدور قرار محكمة العدل الأوروبية بعد صدور أوامر قضائية تمنع تطبيق بعض هذه القواعد.

وكان وكلاء اللاعبين على خلاف مع “فيفا” بعدما خسروا في يوليو (تموز) الماضي طعناً لمنع تطبيق القواعد الجديدة التي من شأنها وضع حد أقصى للعمولات التي يتقاضونها في صفقات انتقال اللاعبين وتستحدث اختبارات يتعين على الوكلاء اجتيازها للحصول على رخصة.

لكن محاكم في ألمانيا وإسبانيا أصدرت أوامر قضائية مؤقتة ضد تطبيق بعض هذه اللوائح في الانتقالات المحلية في وقت سابق هذا العام.

واستأنف “فيفا” ضد الأمر القضائي الصادر في ألمانيا ومن المتوقع أن يصدر حكم في مطلع 2024.

وامتثالاً للأمر القضائي، قال “فيفا” إنه أوقف مؤقتاً العمل بالقواعد الجديدة لأي صفقة انتقال على صلة بالاتحاد الأوروبي، لكنه أعلن أن الإيقاف سيكون على مستوى العالم حرصاً على تساوي الفرص وتجنباً لمشكلات الانتقالات الدولية من أو إلى القارة العجوز.

وقال “فيفا” في تعميم للاتحادات الأعضاء: “في 30 ديسمبر (كانون الثاني) 2023، وافق مكتب المجلس على التعليق المؤقت العالمي للقواعد (المتعلقة بوكلاء اللاعبين) إلى أن تصدر محكمة العدل الأوروبية قراراً نهائياً” بهذا الشأن.

وتبدأ فترة الانتقالات الشتوية في أوروبا في الأول من يناير (كانون الثاني).

رياضة 24