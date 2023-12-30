حسم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي، سباق صدارة هدافي العالم في عام 2023، بعد منافسة شرسة مع الإنجليزي هاري كين والفرنسي كيليان مبابي.
وانفرد رونالدو بصدارة هدافي العالم برصيد 53 هدفا، بينما سجل كلا من كين ومبابي 52 هدفا، مع انتهاء مبارياتهما في العام الحالي.
ومع غياب هالاند نجم مانشستر سيتي صاحب ال50 هدفا، عن مباراة فريقه الأخيرة هذا العام أمام شيفيلد، أصبح كريستيانو هداف العالم في 2023 بشكل رسمي.
الجدير بالذكر أن رونالدو يتربع على قائمة صدارة هدافي الدوري السعودي برصيد 19 هدفا، وبإمكانه زيادة غلته التهديفية، حيث سيقود هجوم النصر أمام التعاون مساء اليوم السبت.
كووورة
كانت هذه تفاصيل خبر رسميا.. كريستيانو هداف العالم في 2023 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.