رسميا.. كريستيانو هداف العالم في 2023

حسم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي، سباق صدارة هدافي العالم في عام 2023، بعد منافسة شرسة مع الإنجليزي هاري كين والفرنسي كيليان مبابي.

وانفرد رونالدو بصدارة هدافي العالم برصيد 53 هدفا، بينما سجل كلا من كين ومبابي 52 هدفا، مع انتهاء مبارياتهما في العام الحالي.

ومع غياب هالاند نجم مانشستر سيتي صاحب ال50 هدفا، عن مباراة فريقه الأخيرة هذا العام أمام شيفيلد، أصبح كريستيانو هداف العالم في 2023 بشكل رسمي.

الجدير بالذكر أن رونالدو يتربع على قائمة صدارة هدافي الدوري السعودي برصيد 19 هدفا، وبإمكانه زيادة غلته التهديفية، حيث سيقود هجوم النصر أمام التعاون مساء اليوم السبت.

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