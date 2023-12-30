(سودانير) تستأنف رحلاتها إلى القاهرة

هبطت في مطار بورتسودان الدولي، طائرة الخطوط الجوية السودانية (سودانير) قادمة من مطار القاهرة الدولي.

وأعلنت الخطوط الجوية السودانية عودتها لتسيير رحلاتها من مطار بورتسودان الدولي إلى مطار القاهرة الدولي بواقع رحلتين (السبت والأربعاء) من كل اسبوع. صحيفة السوداني

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