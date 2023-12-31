الشواني: القوات المسلحة تخوض حربا مفروضة على البلاد ومن أجل السلام الحقيقي

قال هشام الشواني بأن القوات المسلحة السودانية تخوض حرباً مفروضة على البلاد ومن أجل السلام الحقيقي. وأن قحت أثبتت نفسها كقوى سياسية للخراب والدمار. الجزيرة – السودان

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