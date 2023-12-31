حزب الأمة القومي: ندين الإنتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها قوات الدعم السريع في ولاية الجزيرة

قال حزب الأمة القومي بأنه يدين المجزرة البشعة التي ارتكبها طيران القوات المسلحة بحق المدنيين بمدينة نيالا والتي خلفت عدداً كبيراً من الضحايا والجرحى وتدمير لمنازل المواطنين. وقال الحزب :ندين الإنتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها قوات الدعم السريع في ولاية الجزيرة وقرى من ولاية سنار والتي شملت الاعتداء على المواطنين ونهب ممتلكاتهم. – نتابع حملات التسليح والتحشيد من قبل فلول النظام البائد والتي تستهدف تمديد عمر الحرب وتوسيع رقعتها وتحويلها لحرب أهلية. – نرحب بدعوة الإيقاد لعقد لقاء بين قائد القوات المسلحة وقائد قوات الدعم السريع الذي أقرته قمة الإيغاد الأخيرة في مطلع يناير. الجزيرة – السودان

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