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مانشستر سيتي يتخطى شيفيلد بأقل مجهود

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Asma Osman 0 تبليغ

نادي مانشستر سيتي

حقق مانشستر سيتي فوزا سهلا على ضيفه شيفيلد يونايتد (2-0)، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة ال20 من الممتاز. وأحرز هدفي مانشستر سيتي كل من: رودري (14) وجوليان ألفاريز (61).

ورفع السيتي رصيده بذلك إلى 40 نقطة، في المركز الثالث، بفارق نقطتين وراء المتصدر ووصيفه أستون فيلا، بينما تجمد رصيد شيفيلد يونايتد عند النقطة التاسعة، في المركز الأخير.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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