مانشستر سيتي يتخطى شيفيلد بأقل مجهود

حقق مانشستر سيتي فوزا سهلا على ضيفه شيفيلد يونايتد (2-0)، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة ال20 من الدوري الإنجليزي الممتاز. وأحرز هدفي مانشستر سيتي كل من: رودري (14) وجوليان ألفاريز (61).

ورفع السيتي رصيده بذلك إلى 40 نقطة، في المركز الثالث، بفارق نقطتين وراء المتصدر ليفربول ووصيفه أستون فيلا، بينما تجمد رصيد شيفيلد يونايتد عند النقطة التاسعة، في المركز الأخير.

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