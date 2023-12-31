منظمة الاشراق بالقضارف تسلم مركز الكلى بالفاو معدات غسيل الكلى

تسلم مركز غسيل الكلى بمستشفى الفاو التعليمي 3 طن من معدات ومحاليل غسيل الكلى بتمويل من جمعية التربية الاسلامية بمملكة البحرين بالتعاون مع منظمة الاشراق للتنمية والاعمار بولاية القضارف.

واشاد المدير التنفيذي لمحلية الفاو مصطفى عبد الله بجهود جمعية التربية الاسلامية ومنظمة الاشراق للدعم المقدر الذي وصل الفاو والخاص بمركز الكلى.

وقال ان هذ المعدات وصلت في الوقت المناسب بعد ان استقبلت الفاو اعدادا كبيرة من مرضى الكلى بعدد من المحليات المتأثرة بالحرب من الجزيرة وسنار وقرى وسط القضارف مشيرا الى ان المركز يحتاج لمزيد من الوقفة والدعم.

واكد مفوض العون الانساني بالقضارف عبد الكفيل العدناني اهمية هذا الدعم الكبير لمركز الكلى بالفاو وقال ان المفوضية تواصل جهودها مع المنظمات الوطنية والعالمية لتوفير الدعم اللازم للمؤسسات الصحية خاصة ان القضارف استقبلت اعدادا كبيرة من النازحين، معربا عن شكره لجمعية التربية الاسلامية ولشعب البحرين لوقوفهم مع الشعب السوداني.

فيما ابان ممثل وزارة الصحة بالقضارف الحاجة الفعلية لهذه المعدات والدعم خاصة بعد توقف عدد من مراكز غسيل الكلى بالولايات التي تأثرت بالحرب مؤكدا مواصلة مثل هذا الدعم ليشمل مستشفى الكلى وباقي المراكز .

فيما اوضح مدير مكتب منظمة الاشراق بالقضارف عمار صلاح قسم ان مشروع علاج الكلى يحوي على معدات ومحاليل لمرضى الكلى لعدد ( 1080 غسلة) بعدد 300 كرتونة لمركز غسيل الكلى بالفاو بدعم كريم من جمعية التربية الإسلامية بمملكة البحرين، يتضمن المشروع فلاتر غسيل، سيور ، بدرة ، فيرروس انجكشن، محاليل وريدية ، ولصقات طبية.