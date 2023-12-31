نشرت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان مقطع فيديو وجد حظه من التداول على السوشيال ميديا. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع المتداول مطربة خليجية وهي تغني في حفل خاص وتقدم فواصل من الرقص المثير. وشبه ناشرو المقطع المطربة الخليجية بالفنانة السودانية المعروفة منى ماروكو, وعلق ساخرون على المقطع (ماروكو فرع الخليج). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. ظهور فنانة خليجية شبيهة بالمطربة السودانية منى ماروكو.. تقدم فاصل من الرقص المثي وساخرون: (ماروكو فرع الخليج) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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