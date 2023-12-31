تناقلت صفحات تنشط على موقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقطع فيديو نال استحسان واعجاب المتابعين للصفحات التي قامت بنشره. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع المتداول عريس سوداني وعروسته وهما يرقصان بشكل هستيري في ليلة زفافهما. ورقص العروسين خلال الحفل الذي أقيم بالعاصمة المصرية القاهرة على أنغام أغنيات مطرب الحفل الفنان الشاب عثمان بشة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. عريس سوداني وعروسته يرقصان بشكل هستيري خلال حفل زفافهما بالقاهرة الذي أحياه المطرب عثمان بشة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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