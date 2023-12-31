شاهد بالفيديو.. بطريقة مضحكة.. نشطاء يسخرون من خبير الذكاء الاصطناعي بالدعم السريع وهو يشكو ويتذمر : (كرهتونا نسفر حميدتي يوغندا تاني تقولوا لالا سفروه أثيوبيا..زولكم دا لو عايش فعلاً ما بحوم الحوامة دي كلها)

سخر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان من قيادة الدعم السريع التي دخلت في حرب ضد الجيش السوداني منذ أبريل الماضي.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد جسد ناشط ساخر شخصية خبير تقنية الذكاء الاصطناعي الذي يعمل مع قوات الدعم السريع.

وشكى الخبير بطريقة كوميدية من تعليمات قوات الدعم السريع بإظهار حميدتي في بلاد مختلفة عبر التقنية الذكية (كرهتونا نسفر حميدتي يوغندا تاني تقولوا لالا سفروه أثيوبيا).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)