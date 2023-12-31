نشر الناشط السوداني المعروف منذر محمد, مقطع فيديو حديث وذلك عبر صفحته على موقع التواصبل الاجتماعي فيسبوك. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أطلق الناشط الشاب سلسلة دعوات لطيفة نالت اعجاب المتابعين وأسماها دعوات العام 2024. وظهر منذر وهو يدعو لنفسه بلهجة دارجية وبأبيات مرتبة (يقصر مشواري ويخضر ضراعي ويسند حيلي ويقصر ليلي والسنة سنتي). ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين لتعليقات الجمهور فقد سخر عدد من المعلقين من طريقة منذر, في الدعاء حيث كتب أحدهم ساخراً: (هسا دا ولد ولا حبوبة). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الناشط السوداني منذر يدعو لنفسه دعوات العام 2024 بطريقة كوميدية (يقصر مشواري ويخضر ضراعي ويسند حيلي ويقصر ليلي والسنة سنتي) وساخرون: (هسا دا ولد ولا حبوبة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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