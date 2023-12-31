خطاب للبرهان اليوم بمناسبة الذكرى ( ٦٨ ) لإستقلال السودان

سيقدم رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، فى الساعة السابعة من مساء اليوم، خطابا هاما وذلك بمناسبة الذكرى ( ٦٨ ) لإستقلال السودان. يبث على تليفزيون السودان والإذاعة السودانية و وكالة السودان للأنباء والمنصات الإعلامية لمجلس السيادة. سونا

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