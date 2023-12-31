والي الشمالية يتعهد بالعمل على تطوير النظام الصحي بالولاية

تعهد والي الولاية الشمالية الاستاذ عابدين عوض الله محمد بالعمل على تطوير النظام الصحي.

وقال خلال مخاطبته إحتفال وزارة الصحة بالولاية تدشين مشروع توزيع المعينات الطبية والأدوية والمولدات الكهربائية للمستشفيات والمراكز المتخصصة والشؤون الصحية قال إن العمل الصحي متلازم مع عمل القوات المسلحة والعمليات ويقع على عاتق العاملين به عبءً كبيرا مشيدا بالعاملين في القطاع الصحي ومايبذلونه من مجهودات كبيرة لخدمة المواطنين.

من جانبه وزير الصحة بالولاية الشمالية د/ ساتي حسن ساتي أكد العمل على تقوية وتطوير النظام الصحي بكافة المحليات والمستشفيات والمراكز الصحية والمتخصصة مشيرا إلى أن مشروع توزيع المعينات الطبية والأدوية والمولدات الكهربائية يأتي في إطار تنفيذ خطط الوزارة الرامية لتطوير الخدمة الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى بالمحليات.

وأوضح أن المشروع إشتمل على تسليم أدوية ومعدات طبية ومولدات كهربائية ومعينات أخرى للمستشفيات والمراكز المتخصصة وإدارات الشؤون الصحية بالمحليات .

من جهته أعلن بروفيسور أحمد فرح شادول الامين العام لمجلس التخصصات الطبية دعمهم وإسنادهم للعمل الكبير الذي تقوم به وزارة الصحة والعاملين في القطاع الصحي، مشيرا إلى ضرورة الإستفادة من الكوادر الطبية الوافدة للولاية خاصة وأن الولاية تتمتع بموارد غنية وكوادر مؤهلة وذات خبرات في مجالات عديدة.

وقال إنهم متحمسون لخدمة إنسان الولاية داعيا كافة المنظمات والهيئات العالمية والإقليمية تقديم المساعدات الضرورية لقطاع الصحة لمقابلة الحوجة الكبيرة، مؤكدا في الوقت ذاته العمل على إستقطاب الدعم اللازم لإسناد وزارة الصحة إلى جانب إستقطاب الدعم الدولي والإقليمي .

من جانبها أشادت مديرة الشؤون الصحية بمحليات الولاية مواهب مهدي بمجهودات وزارة الصحة وما قدمته من معينات للشؤون الصحية بالمحليات مؤكدة أن معينات العمل كانت تشكل هاجسا كبيرا لعمل إداراتهم.