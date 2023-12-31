تنسيقية لجان مقاومة كرري: مقتل عدد من الركاب بينهم طبيب بواسطة ميليشيا الدعم السريع

قالت تنسيقية لجان مقاومة كرري بمقتل عدد من الركاب بينهم طبيب بواسطة ميليشيا الدعم السريع بعد إنزالهم من حافلة سفرية بطريق مدني – المناقل. الجزيرة – السودان

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