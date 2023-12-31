قالت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم” بأن وفد من التحالف بقيادة عبد الله حمدوك سيلتقي بوفد من قوات الدعم السريع برئاسة قائدها محمد حمدان حميدتي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا غد الإثنين لبحث سبل وقف الحرب. – لا زال التواصل مستمراً مع قيادة القوات المسلحة لتحديد مكان وزمان للقاء بين “تقدم” والقوات المسلحة السودانية. الجزيرة – السودان

كانت هذه تفاصيل خبر حمدوك سيلتقي بوفد من قوات الدعم السريع برئاسة قائدها حميدتي في اثيوبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.