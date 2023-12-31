والي الجزيرة : الولاية ستكون اخر معاقل قوات التمرد

اهاب والي الجزيرة المكلف الاستاذ الطاهر ابراهيم الخير بكافة مواطني ولاية الجزيرة لان يهبوا هبة واحدة لانفاذ النفرة الشعبية لدحر القوة المتمردة من الولاية التي استباحت الارض والعرض. وقال الوالي المكلف خلال الاجتماع المشترك الذي دعا له وزير الحكم الاتحادي محمد صالح كرتكيلا بمقر اقامته بولاية كسلا بحضور الولاة المكلفين لولايات كسلا والقضارف وشمال كردفان قال ان ولاية الجزيرة ستكون اخر معاقل القوة المتمردة وقريبا سنسمع عن ان الولاية اصبحت امنة ومستقرة مشيرا الى ان هنالك ترتيبات مع القوات المسلحة لدحر المليشيا المتمردة. وقدم الطاهر خلال اللقاء تنويرا شاملا حول ماحدث بولاية الجزيرة من هجمة بربرية من المليشيا المتمردة بالاضافة الى الترتيبات التي تمت وسترى النور في الفترة القادمة.

وطمأن الوالي مواطني الولاية بان القوات المسلحة تقف مع الشعب ويقف الشعب معها داعيا في ذات الوقت الي عدم الالتفات الي مايبث في وسائل التواصل الاجتماعي مضيفا ان هذا العمل تقوم به جهات محددة وان السودان يحارب من عدد من الدول الامر الذي يتطلب اخذ الحذر فيما يتم تناوله وتداوله في أي قضية وعدم ارسال الرسائل مالم يتم التحري والتاكد منها.

واضاف الوالي ان هذا العمل قصد به اضعاف الروح المعنوية وبث الرعب في نفوس المواطنين في اطار الحرب النفسية داعيا الى الوقفة الصلبة والثبات من قبل المواطنين لدحر المليشيا المتمردة.

سونا