صلاح على موعد مع التاريخ في صدام نيوكاسل

يستقبل ليفربول نظيره نيوكاسل على ملعب أنفيلد، غدًا الإثنين، في قمة مباريات الجولة رقم 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.وهذه هي أول مباراة يخوضها ليفربول في اليوم الأول من العام الجديد، وذلك منذ عام 2018 عندما تفوق الريدز على حساب بيرنلي بنتيجة (2-1).ويملك ليفربول العديد من الأرقام القياسية في مواجهاته أمام نيوكاسل، حيث حقق الريدز 22 انتصارا على أرضه أمام هذا المنافس أكثر من عدد الانتصارات التي حققها أمام أي فريق آخر في عصر البريميرليج، حاصدًا 71 نقطة من 84 نقطة ممكنة.كما سجل ليفربول في 27 مباراة متتالية على أرضه أمام نيوكاسل، وهو رقم قياسي في البريميرليج، وبشكل عام سجل الريدز في 40 لقاء من آخر 41 مباراة خاضها على ملعبه أنفيلد في الدوري الإنجليزي.

وسجل الريدز أيضًا 115 هدفًا أمام نيوكاسل في البريميرليج، وهو أكبر عدد من الأهداف يسجله أمام خصم بعينه في المسابقة.

ولم تشهد مواجهات ليفربول ونيوكاسل التعادل السلبي في آخر 75 مباراة في الدوري وآخر 80 مباراة في جميع المسابقات، سوى مرة واحدة وكان ذلك في شهر ديسمبر/كانون الأول من عام 2020 على ملعب سانت جيمس بارك.

ويحتاج النجم المصري محمد صلاح لتسجيل هدف واحد ليصل إلى 150 هدفًا بقميص ليفربول في الدوري، ويصبح خامس لاعب في تاريخ الريدز يصل إلى هذا الرقم.

ولم يخسر ليفربول في آخر 21 مباراة خاضها في الدوري على ملعبه أنفيلد، ومع الوصول إلى منتصف الموسم، حصد الفريق 13 نقطة إضافية عن حصيلته من النقاط في نفس تلك المرحلة من الموسم الماضي.وآخر مرة نجح فيها ليفربول في حصد أكثر من 41 نقطة بعد 19 جولة، كانت في موسم (2019- 2020) وحينها توج بلقب البريميرليج.

ويستعد أليسون بيكر لخوض مباراته رقم 250 بقميص ليفربول، ونجح البرازيلي في الحفاظ على نظافة شباكه في 108 مباريات وسجل هدفا واحدا بقميص الريدز، منذ انتقاله إليه في صيف 2018 قادمًا من روما.

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