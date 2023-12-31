آرسنال يخسر من جديد أمام فولهام

واصل آرسنال تراجعه في النتائج، وتلقى الهزيمة الثانية على التوالي في البريميرليج، حيث خسر أمام مضيفه فولهام (1/2)، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 20 من المسابقة.

وتجمد رصيد آرسنال، الذي خسر في الجولة الماضية أمام وست هام (2-0)، عند 40 نقطة في المركز الرابع، بفارق نقطتين خلف ليفربول وأستون فيلا، اللذين يحتلان المركزين الأول والثاني على الترتيب، وبفارق الأهداف وراء مانشستر سيتي الثالث.

على الجانب الأخر، نجح فولهام في إنهاء سلسلة النتائج السلبية، ليرفع رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثالث عشر.

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