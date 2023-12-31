الدمازين: ترتيبات للدفع باكثر من (1200) مستنفرا للقوات المسلحة

الدمازين - النيل الأزرق إطلع الفريق أحمد العمدة بادي حاكم إقليم النيل الأزرق رئيس لجنة الأمن بالإقليم، على الترتيبات الجارية لتدشين المستنفرين الداعمين للقوات المسلحة بالإقليم . جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه اليوم وفد اللجنة العليا للإستنفار ودعم القوات المسلحة برئاسة الدكتور فرح إبراهيم العقار رئيس اللجنة ذلك بحضور الأستاذ عباس عبدالله كارا وزير المالية والتخطيط الإقتصادي والأستاذ عبدالغني دقيس خليفة المحافظ برئاسة حكومة الإقليم والأستاذ ميرغني مكي ميرغني الأمين العام لحكومة الإقليم . حيث إطمأن السيد الحاكم على الإستعدادات والتجهيزات التي تجري على قدم وساق لإستكمال مسيرة التدريب بمعسكرات المستنفرين على مستوى الإقليم توطئةً لإنخراطهم في كتائب المقاومة الشعبية على مستوى البلاد عامة والإقليم على وجه الخصوص دحراً لمليشيا الدعم السريع المتمردة . رئيس اللجنة العليا للإستنفار ودعم القوات المسلحة أوضح أن اللقاء تناول الترتيبات الجارية لإنطلاقة مسيرة المقاومة الشعبية بالإقليم موضحاً أن اللقاء أمن على إعلان التعبئة العامة بالإقليم . وأضاف أن السيد الحاكم أعلن دعمه وكامل رعايته للإستنفار والمقاومة الشعبية بالإقليم ، ودعا المواطنين الى ضرورة عدم الإلتفات للشائعات التي تروج لها الدوائر الداعمة للمرتزقة. وكشف عن ترتيبات تجري للدفع بأكثر من (1200) مستنفرا للإنضمام للقوات المسلحة في معركتها المقدسة الرامية لدحر التمرد بكافة أطراف البلاد. سونا

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