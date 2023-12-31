مجلس الطفولة: اجلاء 253 طفلا و50 كادرا وعاملا الى كسلا

أكد الأمين العام للمجلس القومي لرعاية الطفولة، البروفيسور عبد القادر عبد الله ابو، إنه تم اجلاء عدد ٢٥٣ طفلا و٥٠ كادر طبي وعامل متخصص في الاجراءات التشغيلية القياسية للطفولة من مدني الى كسلا لتلقي الرعاية الكافية توطئة لترحيلهم إلى بورتسودان لاحقا بعد تهيئة الترتيبات اللازمة.

وقال في تصريح لوكالة السودان للانباء إن العملية تمت بتنسيق عال من وزير التنمية الاجتماعية الدكتور احمد آدم بخيت وعبر المجلس القومي لرعاية الطفولة، حيث قام الوزير بتنسق الجهود مع الشركاء واليونسيف لإجلاء الأطفال الموجودين في مدينة ود مدني.

وأبان أن الوزير قام من قبل بالتنسيق مع اليونسيف والصليب الأحمر والقوات المسلحة حيث تمت العملية بمشاركة جهاز المخابرات العامة وقسم شؤون الطفل بالقوات المسلحة . وشكر امين مجلس الطفولة جهود حكومتي كسلا والقضارف ووزراء الشؤون الاجتماعية بالولايتين.

وجدد الامين العام لمجلس الطفولة، إهتمام السودان ومجلس الطفولة بصفته المعني برفع التقارير على المستوى الدولي والإقليمي شرعا وقانونا بمتابعة امر هذه الفئات.

وأكد سعي المجلس لإنجاز الأسر الكافلة مع ولاة الولايات والوزارة والشركاء الوطنيين والدوليين لإنجاز في الربع الأول من العام ٢٠٢٤.

وأكد الأمين العام، حرص المجلس القومي للطفولة على تفعيل برامج الأسرة الكافلة على مستوى الولايات وقال لقد جلسنا مع والي البحر الأحمر بهذا الخصوص ووزير التنمية الاجتماعية والشركاء الذين ايدوا هذا الامر.