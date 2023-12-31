اسلانج تخرج دفعة من المستنفرين ووالي الخرطوم يحيي صمود الشعب

وصلا للتعبئة العامة التي انتظمت جموع الشعب السوداني لدحر عدوان تمرد العملاء والمأجورين علي المواطنين العزل بمدنهم وقراهم الآمنة تم اليوم

احتفال تخريج الدفعة الاولى لمستنفري معركة العزة والكرامة لتأمين وحماية منطقة الجزيرة إسلانج بالريف الشمالي كرري وذلك بحضور والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة وقائد منطقة وادي سيدنا العسكرية قائد الكلية الحربية اللواء الركن ابراهيم الجالي

ومساعد المدير العام لشرطة ولاية الخرطوم الفريق شرطة دكتور ابراهيم شمين.

والي الخرطوم قال ان الشعب الآن يتصدي بكل ثبات لتأمر المليشيا المسنودة من دول عديدة وهذه المليشات وأن تمددت لكنها الى زوال واضاف الشعب السوداني الآن يقف مع القوات المسلحلة للتصدي بقوة وجسارة مطالبا بضرورة اعداد الشباب للدفاع عن الوطن بعد ان تحولت الي حرب ضد المواطن فاصبح عرضة للاغتصاب والنهب والتشريد من دياره ونقول: لا تستحيبوا لدعوات التخذيل لقواتنا المسلحة وحيا الوالي رعيل الوطنيين بمناسبة ذكرى الاستقلال بداية من الامام المهدي كما حيا مواطني الولاية الذين صبروا على المعانآة داخل وخارج الولاية لكن سيعود السودان بأقوى مما كان فالشعب قادر على دحر العدوان وطالب المواطنين بالعمل علي كشف كل المهددات الامنية مع التزامنا بتسخير كل جهودنا لخدمة المواطن.

قائد منطقة وادي سيدنا العسكرية قائد الكلية الحربية اللواء الركن ابراهيم الجالي

قال أن معسكر الريف الشمالي خرج العديد من الشباب الذين تدافعوا لنداء الوطن وما تم في الريف الشمالي هو استجابة غير مسبوقة بولاية الخرطوم لنداء القائد العام ونحن في المنطقة العسكرية سنقف مع هؤلاء الشباب لتأمين كرري وامدرمان عامة واعلن أن القوات المسلحة الآن تتقدم في عدة محاور.

رئيس اللجنة الامنية العليا للأمن والاستنفار بالريف الشمالي اللواء م الجنيد حسن الاحمر قال أن الاعداد لمقابلة الاعداء في هذه المرحلة واجب على الجميع الذين تجاوزوا مبادئ الدين والأخلاق واصبحوا قتله وسلاحهم موجه للموطن مطالبا بضروة مساندة القوات المسلحة لمجابهة الغزاة القادمين من خارج الحدود لتنفيذ أجندة الدول الطامعة في ثروات البلاد ووجه رسالة للبرهان وقال: لن نبيع قرارنا وقطع أن أهل الريف لن يغادروا ديارهم وارواحهم رخيصة في حماية الاعراض والمنازل وطالب بتسليح المستنفرين لصد نوايا العدو العدوانية

اللواء الركن معاش محمد احمد شينبو ممثل لجنة الأمن والتعبئة الاستنفار باسلانج قال أن الريف توحد الآن ورفع التمام تحت شعار (جيش واحد وشعب واحد تضم اكثر من ٤٠٠ مستنفر من اصحاب المهن الحرة والتجار والمزارعين تم تجهيزهم لحماية المنطقة من اعتداءات المليشيا المتمردة على المواطنين العزل واشاد بالتعاون الكبير بين المواطنين وكافة القوات النظامية ضد الخونة الذين نهبوا وسرقوا وشردوا المواطن وأوصلونا لهذا الوضع المسئ الذي لا يشبه دين وأخلاق أهل السودان ونسأل الله أن يكون العام الجدبد عاما لنصرة الشعب السوداني.

سونا