عاثت مليشيات التمرد فساداً .. حرقاً وتخريباً في مؤسسات التعليم العالي بالسودان .. أحرقت عصابات الجهلة المكتبات ودمّرت المعامل وسرقت مخطوطات ووثائق نادرة ..
■ 70% من الجامعات والمؤسسات التعليمية بالسودان والبالغ عددها 140 جامعة حكومية وخاصة تعرضت لتخريب وخرجت عن الخدمة وتحتاج لملايين الدولارات لإعادة الإعمار ..
■ من نعم الله علي السودان أن بعض مباني ومراكز وكليات جامعة الجزيرة بمدينة ود مدني لاتزال بخير خاصة في مركز النشيشيبة حيث مقر إدارة الجامعة وعمادة الطلاب وبعض الكليات ..
■ هذه جولة داخل مكتبة جامعة الجزيرة ..حيث بقيت المعاني عصيّة علي كبريت وبارود عصابات التمرد التي استباحت مدني ودنستها أياماً تم تنظيفها بحمد الله يوم التحرير المبارك ..
الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد
