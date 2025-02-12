وزير التعليم يعلن عن فتح فرع للقبول للجامعات واستخراج الشهادات من داخل ولاية الخرطوم

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمى البروفسير محمد حسن دهب عن إفتتاح قسم للقبول لمؤسسات التعليم العالى والتوثيق واستخراج الشهادات بولاية الخرطوم قريباً .

جاء ذلك خلال زيارته اليوم لولاية الخرطوم وتفقده مقار الجامعات وداخليات إسكان الطلاب بحضور والى الخرطوم الأستاذ أحمد حمزة.

وأكد الوزير مضى مسيرة التعليم العالى رغم استهداف مؤسسات التعليم العالى للبنى التحتية بولاية الخرطوم بواسطة مليشيا الدعم السريع الإرهابية التى إعتمدت سياسة التدمير الممنهج الذى طال كافة مؤسسات الدولة وضياع مكتسبات الشعب وضياع الهوية السودانية واثنى الوزير على جهود حكومة الولاية لتوفير الخدمات وإزالة مخلفات الحرب من مقار الجامعات ولفت الوزير أن زيارته لولاية الخرطوم جاءت بغرض الاطمئنان على مكتسبات الجامعات والجلوس مع المديرين من أجل التوصل إلى تفاهمات لإعادة الاعمار وإكمال النقص لافتتاح الجامعات من جديد بولاية الخرطوم وعودة الطلاب لقاعات الدارسة وهنأ دهب قادة القوات المسلحة والجنود للانتصارات على مليشيا آل دقلو الإرهابية فى ملحمة يخلدها التاريخ بتضحيات الجندى السودانى فى حب الأوطان .

والى الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة رحب بزيارة وزير التعليم العالى والتي تأتي فى وقت الولاية تشهد فيه الولاية إنفتاح كبير فى المحاور القتالية وعودة الأمان إلى الكثير من الأحياء السكنية التى تشهد عودة المواطنين واعرب الوالى عن شكره لادارات الجامعات لمساهمتها فى استقرار الخدمات وخاصة جامعة كررى التى قدمت التسهيلات لحكومة الولاية لانجاح امتحانات الشهادة الثانوية بالإضافة لفتح أبواب الجامعة إمام طلاب الجامعات الأخرى للجلوس الامتحانات وأكد الوالى دعم حكومته لخطط وزارة التعليم العالى لعودة طلاب التعليم العالى لقاعات الدراسة من جديد .

من جانبة رحب عدد من مدراء الجامعات والعمداء بزيارة وزير التعليم العالمى للوقف ميدانيا التعرف على مطلوبات الجامعات مؤكدين عزمهم بمواصلة مسيرة التعليم العالى وعودة الجامعات لسابق عهدها

هذا وقد رافق الوزير فى زيارتة مدراء الإدارات المتخصصة بالوزارة وشملت الجولة جامعة كررى والإمام الهادى وأم درمان الإسلامية وداخلية على عبدالفتاح وجامعة الخرطوم كلية التربية بالإضافة لجامعة بحرى .

إعلام ولاية الخرطوم