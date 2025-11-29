شاهد بالصورة والفيديو.. بعبارة “إن شاء الله”.. طفلة سودانية حاضرة بملعب المباراة توقعت إحراز المنتخب هدف التعادل في شباك لبنان قبل ثواني قليلة من تسجيله

- 1/2
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو تم تصويره من مدرجات مباراة السودان, ولبنان, في التصفيات المؤهلة لكأس العرب, والتي كسبها صقور الجديان, بهدفين مقابل هدف.
وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن الفيديو وثق لما قبل تسجيل صقور الجديان, لهدف التعادل والذي أعاد المنتخب للمباراة من جديد.
وأظهر المقطع أب يتحدث مع إبنته معبراً لها عن إحساسه بتسجيل هدف من الركلة الركنية قبل تنفيذها لترد عليه طفلته “إن شاء الله”.
ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فبعد ثواني قليلة نجح كرشوم, في معادلة النتيجة, وسط فرحة الطفلة التي ذكرت والدها بأنها توقعت تسجيل الهدف بقولها “إن شاء الله”.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
