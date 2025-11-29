شاهد بالفيديو.. على أنغام “دبل لي”.. لاعبو صقور الجديان بقيادة “الغربال” يحتفلون بفوزهم على لبنان والتأهل لكأس العرب داخل مطعم “بطاطس” بالدوحة

نشرت صفحة أحد المطاعم السودانية, بالعاصمة القطرية الدوحة, على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, مقطع فيديو عقب نهاية مباراة المنتخب السوداني, والمنتخب اللبناني, ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العرب. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد نشرت سلسلة مطاعم “فرايزو”, المتخصصة في عمل “البطاطس المقلية”, المقطع الذي وثق لإحتفال بعض نجوم صقور الجديان, داخل أحد فروعها بالدوحة. وأظهر الفيديو نجم المنتخب ومهاجمه محمد عبد الرحمن “الغربال”, داخل المطعم رفقة زميله بالهلال, والمنتخب “إرنق”, في أجواء فرح وسعادة بعد الانتصار. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

