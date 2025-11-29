شاهد بالصورة والفيديو.. ظهرت وهي تتفاعل بالرقص.. الممثلة والبلوغر السودانية خلود أبو بكر تبهر المتابعين بإطلالة جديدة بعد خروجها من جراحة ناجحة خسرت فيها الكثير من وزنها

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو حديث للممثلة, والبلوغر, المعروفة خلود أبو بكر, حظي بتفاعل واسع. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أ[هرت الممثلة المتابعين بعد ظهورها بإطلالة جديدة بعد إجراء جراحة ناجحة خسرت من خلالها الكثير من وزنها حسبما ذكر المتابعون. واحتفلت خلود, بإطلالتها الجديدة عبر الرقص على أنغام إحدى الأغنيات وسط تعليقات ساخرة من جمهور مواقع التواصل الاجتماعي. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

