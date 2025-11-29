صور زوجته أثناء العلاقة وابتزها لتتنازل عن حقوقها.. تعرف على الحكم بعد تنازل الزوجة

عاقبت محكمة الجنايات المستأنفة موظف بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، في اتهامه بابتزاز زوجته وتصويرها اثناء علاقتهما الحميمة وتهديدها بنشر تلك الصور ومقاطع الفيديو على الشبكة المعلوماتية «الإنترنت» انتقاماً منها بسبب خلافات بينهما.

وعدلت المحكمة الحكم السابق صدوره ضد المتهم بالسجن المشدد 3 سنوات عن ذات الاتهامات.

صدر الحكم برئاسة المستشار شريف إسماعيل رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد مسعد وأحمد معوض.

تفاصيل القضية تعود للعام قبل الماضي عندما أحالت النيابة المتهم للمحاكمة الجنائية في البلاغ الذي تقدمت به المجني عليها، وقالت فيه إن خلافات نشبت بينها وبين زوجها المتهم تركت على إثرها منزل الزوجية وتوجهت للإقامة لدى أسرتها. وعقب ذلك بأيام قليلة فوجئت بحساب مجهول على تطبيق «ماسنجر» يرسل لها عبارات سب وقذف خادشة للشرف لها ولأسرتها، وصوراً ومقاطع فيديو لها مع زوجها أثناء علاقتهما الحميمة.

وأضافت الزوجة المجني عليها أنها فوجئت ان صاحب الحساب المرسل منه هذه الرسائل هو زوجها، وأنه يطلب منها الرد على مكالماته ورسائله وإلا سيقوم بنشر هذه الصور والفيديوهات على شبكة الإنترنت. وعندما حاولت التفاهم معه وأنها تريد انفصالهما دون مشاكل ابتزّها بذات التهديدات مقابل تنازلها عن حقوقها الشرعية حتى يتم الطلاق.

وأمام النيابة العامة أقرت المجني عليها وعدد من أفراد أسرتها بصحة ما أوردته في بلاغها وطلبوا اتخاذ الإجراءات القانونية قبل المتهم.

وبعد ضبطه أحيل إلى محكمة الجنايات التي قضت بسجنه 3 سنوات سجناً مشدداً، طعن عليها أمام محكمة الجنايات المستأنفة. تداولت المحكمة الاستئناف وقبل جلسة النطق بالحكم حضرت الزوجة المجنى عليها ؛ وأقرت بتصالحها مع المتهم وطلبت تنازلها عن الخصومة والإدعاء بالحق المدني قبل المتهم.

وقالت محكمة الجنايات المستأنفة في حكمها الصادر بالحبس مع الإيقاف أنها نظرت لظروف المتهم وحرصاً على مستقبله وأسرته ومنها المجني عليها التي تصالحت معه لعدم الزج به لغياهب السجون مع عتاه الإجرام لا سيما مع إقرارها بالتصالح أمام هذه المحكمة فضلاً عن خلو ماضي المتهم مما يبعث على أمكانيه أقدامه بتكرار أرتكاب الجريمة مرة أخرى، رأت تعديل الحكم المستأنف والقضاء مجددا بحكمها المتقدم.

المصري اليوم