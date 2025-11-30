وزارة الثقافة تنفي صلتها بعقد مزعوم مع الصحفي اليمني أنيس منصور

نفت وزارة الثقافة والإعلام والسياحة تمامًا ما تم تداوله بشأن وجود عقد بينها وبين الصحفي اليمني أنيس منصور، ووصفت الأمر بأنه مزاعم مختلقة لا أساس لها من الصحة، ولا وجود لها إلا في “خيال الواهمين”، على حد تعبيرها.

و أوضحت الوزارة في بيانها أن ما جرى ترويجه حول اتفاق يقضي بدفاع منصور عن السودان في المحافل الإقليمية هو محض افتراء، مؤكدة أن برامجها وسياساتها تقوم على أسس مهنية وأخلاقية واضحة، وترتكز على علاقات محلية ودولية تُبنى على القيم المشتركة، لا على الأساليب القائمة على الإغراء المالي أو شراء المواقف.

وشدد البيان على أن الوزارة تمضي بثقة في تنفيذ خططها ومشاريعها، التي قالت إنها أسهمت في دحض الشائعات وإشاعة الوعي، ودعم صمود الشعب والجيش، مؤكدة أنها لن تتأثر بمحاولات التشويش أو حملات التضليل.