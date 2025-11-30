- 1/2
- 2/2
نفت وزارة الثقافة والإعلام والسياحة تمامًا ما تم تداوله بشأن وجود عقد بينها وبين الصحفي اليمني أنيس منصور، ووصفت الأمر بأنه مزاعم مختلقة لا أساس لها من الصحة، ولا وجود لها إلا في “خيال الواهمين”، على حد تعبيرها.
و أوضحت الوزارة في بيانها أن ما جرى ترويجه حول اتفاق يقضي بدفاع منصور عن السودان في المحافل الإقليمية هو محض افتراء، مؤكدة أن برامجها وسياساتها تقوم على أسس مهنية وأخلاقية واضحة، وترتكز على علاقات محلية ودولية تُبنى على القيم المشتركة، لا على الأساليب القائمة على الإغراء المالي أو شراء المواقف.
وشدد البيان على أن الوزارة تمضي بثقة في تنفيذ خططها ومشاريعها، التي قالت إنها أسهمت في دحض الشائعات وإشاعة الوعي، ودعم صمود الشعب والجيش، مؤكدة أنها لن تتأثر بمحاولات التشويش أو حملات التضليل.
هبة علي
محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الثقافة تنفي صلتها بعقد مزعوم مع الصحفي اليمني أنيس منصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.