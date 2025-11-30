أعلن حزب الأمة القومي رفضه للقرارات التي أصدرها والي الولاية الشمالية، والتي تقضي بمنع الحركة التجارية من الولاية إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة قوات الدعم السريع في دارفور وكردفان.

واعتبر الحزب في بيان أن القرارات “جائرة” وتستهدف المواطنين بشكل مباشر وتفرض حصارًا اقتصاديًا على سكان غرب السودان.

وأضاف أن الخطوة تعكس استخدام أطراف الحرب للاقتصاد كأداة للضغط العسكري والسياسي.

الحدث السوداني

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

كانت هذه تفاصيل خبر حزب الأمة القومي نرفض قرارات والي الشمالية بمنع الحركة التجارية بين الولاية ولايات دارفور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.