الهلال يتعادل مع سانت لوبوبو بالكونغو

خرج الهلال بنقطة ثمينة من معقل سانت لوبوبو الكونغولي، بعد ان انتهت المباراة التي جمعت بينهما عصر اليوم بالتعادل بهدف لكل فريق بمدينة لوممباشي الكونغولية لحساب الجولة الثانية من دوري الأبطال .

بكر الهلال بهدف في الدقيقة 12 من الشوط الأول جاء نتيجة مجهود مميز لكواليبالي لتصل الكرة لمحمد عبد الرحمن لعبها متخطية حارس المرمى أكملها عبد الرؤوف داخل المرمى هدف هلالي، هاجم بعده الهلال من الجهة اليمنى للفريق في ظل عدم فعالية الجهة اليسرى للفريق، لينتهي الشوط الأول بتقدم الهلال.

إنخفض أداء الهلال في الشوط الثاني وشن أصحاب الأرض هجوما على جبهة الهلال تصدى له دفاعه ببراعة، وحملت الدقيقة 78 من زمن المباراة خبرا سيئا للهلال حين أدرك سانت لوبوبو التعادل بهدف انتهت عليه المباراة ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة .

بهذه النتيجة إرتفع الهلال بنقاطه الى اربع متساويا مع صن داونز الجنوب الإفريقي، ووضع سانت لوبوبو اول نقطة في رصيده متساويا مع مولودية الجزائري .

وستتوقف البطولة على ان تستأنف في يناير المقبل حيث يواجه الهلال صن داونز في الجولتين الثالثة والرابعة .

سونا