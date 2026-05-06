طوارئ ولاية الخرطوم تدين إستهداف المليشيا المتمردة للاعيان المدنية ومنازل المواطنين

أدان اجتماع اللجنة العليا للطوارئ وإدارة الأزمة بولاية الخرطوم في اجتماعه اليوم برئاسة والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان إستمرار إستهداف المليشيا المتمردة للاعيان المدنية ومنازل المواطنين في محاولة يائسة لتعويض هزائمها في الميدان .

وأكد الاجتماع مضى الحياة على طبيعتها في ظل الإقبال الكبير للاعمار والعودة ودعا الاجتماع إلى اتخاذ تدابير والتحوط لاعتداءات المليشيا .

في سياق مختلف وجه الاجتماع باحكام التنسيق بين وزارة الصحة الاتحادية والولائية والمحليات لإنجاح حملات مكافحة نواقل الأمراض وتوجيه هذه الحملات لبؤر توالد النواقل مع التأكيد على الشمولية والاستمرارية وفق برنامج معلن تتم متابعته ورفع تقارير دورية حول نتائجه .

وكان الاجتماع قد استمع إلى تنوير من المدير العام الوزير المكلف لوزارة الصحة الدكتور محمود البدري ومداخلات حول سير الخطة من المديرين التنفيذيين للمحليات .

في الاثناء استمع الاجتماع إلى تقرير محلية الخرطوم في حملة النظافة وازالة الانقاض التي شاركت فيها جهات عديدة .

كما أستمع الإجتماع إلى تقرير حول المجهودات المبذولة لاستعادة الكهرباء وتأهيل المرافق الخاصة بها .

وجددت إدارة الكهرباء النداء للمواطنين حول خطورة استخدام الجبادات والتي تؤثر على الإمدادات وتؤدي إلى تلف مكونات الكهرباء، كما استمع الاجتماع إلى تقرير حول مجهودات هيئة المياه في توفير إمداد مستمر.

سونا