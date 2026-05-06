شاهد بالفيديو.. “يا زوجتي ألزمي الصبر”.. رسالة مؤثرة من شاعر سوداني قبل لحظات من وفاته عطشاً في صحراء “العبيدية”

أعاد جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, نشر مقطع فيديو مؤثر وثق فيه شاعر سوداني, شاب للحظات الأخيرة له في الحياة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الجمهور أعاد نشر الفيديو تزامناً مع ذكرى وفاة الشاعر الشاب عبد الرحمن السيد.

وكان الراحل قد أوصى زوجته في كلمات الأخيرة بأن تلزم الصبر, وكرر العبارة ثلاث مرات قائلاً: “يا زوجتي ألزمي الصبر وأبقي عشرة على الأولاد”.

ويشير محرر موقع النيلين, إلى أن الشاعر عبد الرحمن السيد, كان قد توفي بسبب العطش بعدما تاه في صحراء منطقة “العبيدية”.

