شاهد بالفيديو.. الفنانة إيمان الشريف تشكر زميلها سجاد بحري: (كلامك أداني طاقة إيجابية ومحبتي ليك) والأخير يرد: (ما جزاء الإحسان إلا الإحسان)

قام المطرب, السوداني المثير للجدل سجاد بحري, بنشر مقطع فيديو حظي بتفاعل واسع من متابعيه على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الفيديو الذي قام بنشره سجاد, حمل رسالة بعثتها له الفنانة, الشهيرة إيمان الشريف.
المطربة, عبر عن شكرها وتقديرها لزميلها بسبب وقفته القوية معها في أزمتها الأخيرة وكلماته الطيبة التي كتبها على منصاته على السوشيال ميديا, في حقها.
ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد قالت إيمان الشريف, في جزء من حديثها: (كلامك أداني طاقة إيجابية ومحبتي ليك), ليرد عليها سجاد, بتدوينة كتبها على الفيديو قال فيها: (ما جزاء الإحسان إلا الإحسان).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
