شاهد بالصورة والفيديو.. طالبة سودانية تفاجئ والدتها التي تعمل “بائعة شاي” وتذهب للإحتفال معها بنجاحها بمكان عملها

حظي مقطع فيديو قامت بنشره صفحة مؤوسسة أبوذر الكودة, التعليمية عبر إحدى حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي بتفاعل واسع من المتابعين. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن الفيديو وثق لاحتفال طالبة سودانية, مع والدتها التي تعمل كبائعة شاي, بإحدى الشوارع. الطالبة, التي انهالت عليها الإشادات من المتابعين اصطحبت زميلاتها بالمدرسة وتوجهت لوالدتها وهي تعد لها مفاجأة سارة بنجاحها وتفوقها في الإمتحانات الأخيرة. محمد عثمان _ النيلين

