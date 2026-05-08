محمد منير ينعي هاني شاكر بكلمات حزينة بعد رحيله ويشيد بأخلاقه ومسيرته الفنية

حرص الكينج محمد منير على نعي الفنان الراحل هاني شاكر عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي بكلمات مؤثرة حملت الكثير من الحزن والمحبة، بعد إعلان وفاة أمير الغناء العربي، في خبر صدم الوسط الفني والجمهور في مصر والوطن العربي خلال الساعات الماضية.

ونشر محمد منير رسالة، عبّر خلالها عن حزنه الكبير على رحيل الفنان هاني شاكر، قائلًا: “إنا لله وإنا إليه راجعون، فقدنا اليوم أخا عزيزا على قلبي وصديق جميل الفنان الكبير هاني شاكر صاحب القيمة الفنية الكبيرة والأخلاق الرفيعة”، مؤكدًا أن الراحل لم يكن مجرد مطرب ناجح، بل كان إنسانًا صاحب سيرة طيبة واحترام كبير داخل الوسط الفني وخارجه.

وأضاف الكينج في رسالته أن رحيل هاني شاكر يمثل خسارة كبيرة للموسيقى العربية، خاصة أن الراحل استطاع على مدار عقود طويلة أن يحافظ على مكانته كأحد أهم الأصوات الرومانسية في الوطن العربي، مقدمًا عشرات الأغاني التي ارتبط بها الجمهور عبر أجيال مختلفة، لتظل أعماله حاضرة في ذاكرة عشاق الطرب حتى اليوم.

ويعد هاني شاكر من أبرز نجوم الغناء العربي، حيث قدم خلال مشواره الفني أكثر من 600 أغنية و29 ألبومًا غنائيًا، من بينها أعمال حققت نجاحًا استثنائيًا مثل “جرحي أنا” و“قربني ليك” و“الحلم الجميل” و“بحبك أنا” و“ولا يا حبيبي” و“تسلملي عيونه”، كما خاض تجارب ناجحة في السينما والمسرح، إلى جانب دوره البارز كنقيب للموسيقيين منذ عام 2015، حيث سعى لتنظيم الساحة الغنائية والحفاظ على شكل الأغنية المصرية.

