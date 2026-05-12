شاهد بالفيديو.. بعد أن شهد حفله بالقاهرة اشتباك بالأيدي.. الفنان أحمد فتح الله يخاطب جمهوره: (عيب ونستاهل أهل البلد دي يقولوا فينا أي حاجة)

عبر الفنان, السوداني, الشاب أحمد فتح الله, عن غضبه الشديد من الأحداث التي شهدها حفله الجماهيري الذي أقامه قبل يومين بالعاصمة المصرية القاهرة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الحفل شهد أحداث مؤسفة بعد اشتباكات بالأيدي بين بعض الشباب الذين حضروا لمتابعة الحفل.

وقال المطرب, الملقب بالبندول, خلال حديثه لجمهوره العريض الحاضر داخل الحفل: (عيب ونستاهل أهل البلد دي يقولوا فينا أي حاجة).

