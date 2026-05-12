والي الخرطوم يقف على إعادة تأهيل بصات ولاية الخرطوم تمهيداً لدخولها الخدمة قريباً

وقف والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان اليوم على العمل الجاري في أعمال صيانه وتأهيل بدأت شركة مواصلات ولاية الخرطوم وذلك بحضور الأمين العام لحكومة الولاية الأستاذ أحمد المصطفى على والمدير التنفيذي لمحلية الخرطوم الأستاذ عبدالمنعم البشير والأستاذ صلاح عبدالله مدير شركة مواصلات ولاية الخرطوم وذلك بهدف إعادتها للخدمة لتخدم في عدد من الخطوط ولتخفف من معانآة المواطنين كما وقف الوالي على الأعمال الجارية في تأهيل المباني الإدارية بعد أن طالتها ايادي الخراب الممنهج من قبل المليشيا المتمردة مشيدا بجهد العاملين ومابذلوه من عمل في إعادة تأهيل عدد من البصات

إعلام ولاية الخرطوم

