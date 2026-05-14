شاهد بالفيديو.. العازف إيهاب شيكو يستضيف “طليقته” الفنانة إيمان الشريف في بث مباشر ويطيل الغزل فيها: (شاكيرا مفروض تتابعك عشان تشوفك انتي عايشة كيف)

استضاف العازف, السوداني, إيهاب عوض “شيكو”, طليقته, الفنانة, إيمان الشريف, في بث مباشر عبر منصته على تطبيق “تيك توك”.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أطال إيهاب, الغزل في طليقته, بعدما أكدت للجمهور المتابع أنها من متابعي المغنية, الشهيرة شاكيرا.

إيهاب عوض, رد على تصريحات زوجته السابقة قائلاً: (مفروض شاكيرا هي من تقوم بمتابعة حساباتك عشان تشوفك انتي عايشة كيف).

