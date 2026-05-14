إلهام شاهين ناعية عبدالرحمن أبو زهرة: «جمعنى به أعمال جميلة وذكريات لا تُنسى»

نعت الفنانة إلهام شاهين، الفنان عبدالرحمن أبوزهرة الذى رحل عن عالمنا مساء الاثنين، عن عمر ناهز الـ 92 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.
وكتبت عبر حسابها الرسمى على «فيس بوك»: «الله يرحم الفنان الكبير الأستاذ عبد الرحمن أبو زهره.. جمعتنى به أعمال جميلة.. فنان مثقف ومحترم وملتزم وطيب جدا ويتمتع بخفة دم تلقائيه تسعد من حوله.. ربنا يسعده بالجنه ونعيمها إن شاء الله.. وسيظل باقى بفنه الراقى».
يذكر أن الفنان عبدالرحمن أبو زهرة، كان قد تحدث فى لقاء سابق عن علاقته باللغة العربية والقرآن الكريم، مؤكدًا أن قراءته المستمرة للقرآن كانت السبب الرئيسى فى إتقانه مخارج الحروف وأدائه اللغوى.
وقال: «أنا الحمد لله أدائى كويس فى اللغة العربية، وده من قراءتى الكثيرة فى القرآن الكريم بالأسلوب العلمى، المد واللين والإدغام، وكثرة قراءة القرآن هى السبب».
وأضاف الفنان الراحل: «أنا اللى علمت نفسى قراءة القرآن، وحماتى الله يرحمها كانت تعشق إنها تسمعنى وأنا بارتل».
اسماء عثمان
