تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تسجيل صوتي, قيل أنه للقائد الميداني, المنشق حديثاً عن مليشيا الدعم السريع, علي رزق الله. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد سخر القائد المنشق والملقب بالسافنا, خلال حديثه من إطلاق المليشيا اسم الشهداء على الذين قتلوا منهم خلال الحرب. وقال “السافنا”, موجهاً حديثه لإعلام المليشيا: (شهدائكم ديل ماتوا في غزة ولا ماتوا بدافعوا عن الكعبة؟ ماتوا وهلكوا نتيجة حمايتهم لعائلة آل دقلو). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. “السافنا” يطلق تصريحات نارية يسخر فيها من قتلى الدعم السريع: (لا ماتوا في غزة ولا ماتوا بدافعوا عن الكعبة؟ بل هلكوا نتيجة حمايتهم آل دقلو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.