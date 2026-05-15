شاهد بالفيديو.. مشجعة الهلال الحسناء “سماحة”: (البرهان تسبب في خسارة الأهلي مدني أمام المريخ لأنه أصاب اللاعبين بحالة عدم تركيز لحظة دخوله)

نشرت مشجعة فريق الهلال السوداني, سماحة صلاح مكي, مقطع فيديو على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد قامت المشجعة الحسناء بممازحة جمهور المريخ, عقب نهاية مباراة الأحمر أمام الأهلي مدني, في افتتاح مباريات دوري النخبة. وقالت سماحة, ضاحكة أن رئيس مجلس السيادة, الفريق أول عبد الفتاح البرهان, تسبب في خسارة الأهلي, الذي كان متقدماً بهدف. ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فإن مدافع المريخ, مصعب مكين, قام بتسجيل هدف التعادل لحظة دخول قائد الجيش, وهو ما ذكرته المشجعة. وقالت “سماحة”, أن البرهان, لحظة دخوله الاستاد أصبح الجميع مركز معه, وطالبته بحضور مباريات الهلال باعتباره بطل الدوري الرواندي, والموريتاني, والسوداني. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

