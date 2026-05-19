اعتماد اكثر من 1500 معلم لتصحيح امتحانات الشهادة الثانوية وأعمال الكنترول بمحلية الخرطوم

وقف الاجتماع المشترك بين محلية الخرطوم ولجنة اعداد مراكز تصحيح وسكن المعلمين بوزارة التعليم والتربية الوطنية اليوم برئاسة المدير التنفيذي للمحلية عبد المنعم البشير علي الاستعدادات الجارية لبدء تصحيح امتحانات الشهادة السودانية للعام 2026م بمراكز محلية الخرطوم والمقرر ان تنطلق في الأول من يونيو القادم.

وأشار الاجتماع الي إعتماد عدد (1046) معلماً ومعلمة في أعمال التصحيح بالمحلية بجانب (550) معلماً ومعلمة لأعمال الكنترول بإجمالي (1596) معلما ومعلمة.

أمن الاجتماع على ضرورة تهيئة مراكز التصحيح الكنترول والسكن قبل حلول عيد الأضحى المبارك بواقع (16) مركزا للتصحيح والكنترول وسكن المعلمين والمعلمات.

ولفت الاجتماع الي اكتمال اعتماد الميزانية اللازمة لتهيئة المراكز وتوفير الخدمات الأساسية قبل الموعد المحدد لبدء إجراءات تصحيح الامتحانات بالتنسيق بين وزاراتي التعليم والتربية الوطنية على المستويين الاتحادي والولائي بجانب التنسيق المحكم مع المحليات لضمان نجاح العملية.

فيما ثمن الاجتماع الجهود التي اضطلعت بها اللجنة في اختيار المراكز المعتمدة بالتنسيق مع الإدارة العامة للشئون التعليمية بالمحلية.

سونا

