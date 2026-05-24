شاهد بالفيديو.. الصحفية “أم وضاح” ترد على تصريحات “خالد سلك”: (مافي فرق بينك وبين السافنا الاتنين بتقبضوا من الخارج)

ردت الصحفية, السودانية, المعروفة حنان عبد الحميد, على القيادي بقوى الحرية والتغيير, خالد عمر يوسف “سلك”, بعد سخريته من حكومة البرهان.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن “سلك”, كان قد سخر من الحكومة بعد استقبالها القائد الميداني السابق بمليشيا الدعم السريع, علي رزق الله “السافنا”.

وقال القيادي بالحرية والتغيير, في تدوينة له أن “السافنا”, لا يتقاضى المال من حكومة البرهان, بل من بعض الجهات الخارجية.

ووفقاً لما نقل محرر موقع النيلين, فقد ردت الصحفية, الشهيرة بــ”أم وضاح”, على “سلك”, قائلة: (المضحك أن سلك يقول هذا الحديث وهو يقيم في شقته الأنيقة بأبوظبي, وهو قابض من الإمارات, إذا ما الفرق بينك وبين السافنا طالما انتو الاتنين بتقبضوا من برة).

