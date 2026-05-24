مأساة أسرة سودانية في القاهرة.. أم تنهي حياة أطفالها الثلاثة بسُمّ الفئران وتشرع في الانتحار

شهدت منطقة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة في القاهرة، واقعة مأساوية تهز القلوب، حيث أقدمت سيدة تحمل الجنسية السودانية على إنهاء حياة أطفالها الثلاثة بوضع سم الفئران في طعامهم، قبل أن تحاول الانتحار بتناول المادة السامة نفسها، إلا أن العناية الإلهية كتبت لها النجاة لتقع في قبضة الشرطة.

بدأت الواقعة بورود بلاغ عاجل إلى مديرية أمن الجيزة، يفيد بالعثور على جثث ثلاثة أطفال داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور في ظروف غامضة. وفور إخطار اللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، انتقلت قوة أمنية مكثفة من رجال المباحث والأدلة الجنائية إلى موقع الحادث لكشف الملابسات.

بمعاينة الشقة السكنية والفحص الأولي، تبيّن أن ثلاثة أطفال فارقوا الحياة نتيجة تجرع مادة سامة. والدة الأطفال سودانية الجنسية، وُجدت على قيد الحياة وتعاني من أعراض تسمم حاد.

وبيّنت التحريات أن الأم قررت التخلص من حياتها، لكنها اختارت إنهاء حياة أطفالها أولاً بجرعة قاتلة من سم الفئران قبل أن تتناولها هي الأخرى.

تحفظت الشرطة على الأم المتهمة فور استقرار حالتها الصحية، وتم تحرير محضر رسمي بالواقعة تضمن كافة المعاينات وأقوال الشهود من الجيران. وتم إخطار النيابة العامة وجهات التحقيق المختصة التي تولّت مباشرة التحقيقات، وأمرت بنقل جثامين الأطفال إلى المشرحة للكشف الطبي، وتكثيف التحريات للوقوف على الدوافع التي قادت الأم لارتكاب هذه الجريمة المروعة.

