خلافات بين شركة كهرباء السودان وشركة السكر السودانية تقود إلى قطع التيار الكهربائي عن مصنع سكر عسلاية.

■ قطع التيار الكهربائي يعود إلى فاتورة متأخرات مديونية بلغت 800 مليون جنيه سوداني عبارة عن متأخرات عامي 2025 و2026.

■ أكثر من 100 منطقة وقرية حول عسلاية تأثرت مباشرة بقطع التيار الكهربائي، حيث تواجه نقصًا حادًا في مياه الشرب التي تعتمد كليًا على كهرباء عسلاية. كذلك يهدد العطش بتلف تقاوي قصب السكر لمصنعي عسلاية وسنار، والتي تتم العناية بها والمتابعة في مساحة 3 آلاف متر مربع.

■ السلطات المختصة بإدارة الكهرباء أفادت بأنها تلقت التزامًا من والي النيل الأبيض بالتواصل مع الجهات الاتحادية لدفع المتأخرات خلال أسبوع، وأمهلت الكهرباء الوالي شهرًا ولم يفِ بوعده.

■ الجهود تتسارع بين وزارة المالية ووزارة الصناعة وشركة السكر لمعالجة متأخرات الفواتير وإعادة التيار الكهربائي إلى عسلاية والمناطق المحيطة بها..

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد